Vuhan'daki Türkler tahliye edildi!

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve 'Koca Yusuf' Vuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti...