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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesinin son dakika haberine göre Sivrice'de 4.8 şiddetinde meydana geldi. Depremin birçok ilde hissedildiği öğrenildi.

'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

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