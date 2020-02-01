Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesinin son dakika haberine göre Elazığ Sivrice'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin birçok ilde hissedildiği öğrenildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.