"Koca Yusuf" Vuhan'da! Çin'deki Türkleri tahliye edecek uçak havaalanına indi, tahliye işleminin başlaması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahliye Sağlık Bakanlığı personeli kontrolünde yapılacak.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

"Koca Yusuf"un Vuhan'a inmesiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadelerini kullandı.