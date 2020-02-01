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İsrail, Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ile eşi ve çocuklarını 5 saat alıkoydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
İSRAİL'DEN KÜSTAH HAREKET!

Başkanı , cuma akşam�� ’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası ’a dönmek üzere ’deki Ben ’nda bulunduğu sırada yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

Başkanı , cuma akşamı 'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası 'a dönmek üzere 'deki Ben 'nda bulunduğu sırada yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

İsrail, Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ile eşi ve çocuklarını 5 saat alıkoydu İSRAİL, BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU İLE EŞİ VE ÇOCUKLARINI 5 SAAT ALIKOYDU

YAKLAŞIK 5 SAAT ALIKONULDU

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Ocak 2020 Cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkoyulduk.

"SORULARA CEVAP VERMEDİLER"

Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkiler tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik.

"BU YAKLAŞIMI KINIYORUM"

Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum"

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