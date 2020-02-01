Çin'deki Türkleri getiren 'Koca Yusuf' için özel hazırlık

Çin'deki vatandaşlarımızı ülkeye getiren dev nakliye uçağı "Koca Yusuf"un içerisindeki malzemeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer uzmanlarınca temizlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.

UZMANLAR TEMİZLEYECEK

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.