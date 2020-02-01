01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'deki Türkleri getiren 'Koca Yusuf' için özel hazırlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
'KOCA YUSUF' İÇİN ÖZEL HAZIRLIK!

'deki vatandaşlarımızı ülkeye getiren dev nakliye uçağı ""un içerisindeki malzemeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer uzmanlarınca temizlenecek.

(), 'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.

Çin'den getirilen Türkleri taşıyan Koca Yusuf Moğolistan'da! ÇİN'DEN GETİRİLEN TÜRKLERİ TAŞIYAN KOCA YUSUF MOĞOLİSTAN'DA!

UZMANLAR TEMİZLEYECEK

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi 'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN