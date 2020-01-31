Mescid-i Aksa minberinden İslam dünyasına Filistin çağrısı! "İbret almadınız mı?"
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına tepki göstererek, İslam dünyasına Filistin'e sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.
Şeyh Hüseyin, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediği belirtti.
Arap ve İslam dünyasına Kudüs ve Filistin'e sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara da birlik olmanın öneminden söz etti.
"BUGÜN KUDÜS'Ü HEDEF ALANLAR YARIN SİZİ HEDEF ALACAKLAR"
Arap ülkelerinin Filistin davasını yalnız bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Şeyh Hüseyin, "Bugün Kudüs'ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar. Irak'ı yıktıklarında bunu görmeniz gerekiyordu. İşte Suriye'yi de yıktılar. İbret almadınız mı?" ifadelerini kullandı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planının açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.
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