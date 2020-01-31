31 Ocak 2020, Cuma
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Mescid-i Aksa minberinden İslam dünyasına Filistin çağrısı! "İbret almadınız mı?"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
MESCİD-İ AKSA MİNBERİNDEN İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

ve Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, 'daki cuma hutbesinde Başkanı 'ın sözde barış planına tepki göstererek, İslam dünyasına Filistin'e sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planının davasını tasfiye etmeyi hedeflediği belirtti.

Arap ve İslam dünyasına ve Filistin'e sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara da birlik olmanın öneminden söz etti.

"BUGÜN KUDÜS'Ü HEDEF ALANLAR YARIN SİZİ HEDEF ALACAKLAR"

Arap ülkelerinin Filistin davasını yalnız bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Şeyh Hüseyin, "Bugün Kudüs'ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar. Irak'ı yıktıklarında bunu görmeniz gerekiyordu. İşte Suriye'yi de yıktılar. İbret almadınız mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan , Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Trump'ın sözde barış planının perde arkası! Amaç Filistin davasını ortadan kaldırmak... TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANININ PERDE ARKASI! AMAÇ FİLİSTİN DAVASINI ORTADAN KALDIRMAK...
Trump'ın sözde barış planının perde arkası! Amaç Filistin davasını ortadan kaldırmak...

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