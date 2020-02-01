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Başkan Erdoğan, Cissoko Embalo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

Başkan , Gine ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan 'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan , Gine ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan 'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı da katıldı.

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