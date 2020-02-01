Filistin lideri Mahmud Abbas: Trump'ın planını reddediyorum, tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." açıklaması yaptı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör devleti İsrail'in geçici başbakanı Netanyahu ile yaptığı Filistin'i bölmeyi amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planınıa yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Mahmud Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.
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