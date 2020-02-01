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Filistin lideri Mahmud Abbas: Trump'ın planını reddediyorum, tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
MAHMUD ABBAS'TAN TRUMP'IN PLANINA SERT TEPKİ!

Devlet Başkanı , "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe 'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." açıklaması yaptı.

Devlet Başkanı , ABD Başkanı 'ın terör devleti İsrail'in geçici başbakanı Netanyahu ile yaptığı Filistin'i bölmeyi amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planınıa yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmud Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe 'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.

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