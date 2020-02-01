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Irkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a bayrak dersi! Yunan bayrağı müzede 24 yıldır korunuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ! IRKÇI YUNAN VEKİLE DERS

'ın Milletvekili , meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. milletvekilinin alçak provokasyonuna sert tepkiler devam ederken, 24 yıl önce ’taki krize yol açan ve Türk komandoları tarafından indirilen Yunan bayrağı, Deniz Müzesi’nde titizlikle korunuyor.

'da aşırı sağcı partisinin eski üyesi ve milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk bayrağının basılı olduğu kâğıdı yırtmıştı. Bu ırkçı eyleme göstermiş, ardından Yunanistan da Lagos'un bu düşmanca tavrını 'saygısızlık' ve 'Neonazizm' olarak nitelemişti.

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"YUNAN VE AVRUPA GELENEĞİNDEN UZAKTIR"

Açıklamada, "Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir" ifadeleri yer almıştı.

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ÖZEL MUHAFAZA İÇİNDE KORUNUYOR

Türkiye'nin 'de stratejik adımları devam ederken yapılan bu provokatif eylem, 24 yıl önce 'ta yapılan SAT operasyonunu ve bu operasyonda ele geçirilen Yunan bayrağını hatırlattı. Hürriyet'in haberine göre o dönem Yunan deniz kuvvetleri tarafından Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı dikilmiş ve bu olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Kısa sürede harekete geçen Türk komandoları ise 31 Ocak'ta sabaha karşı adaya çıkmış ve Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağı dikmişti. Yunan bayrağına da el konularak Türkiye'ye getirilmişti.

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