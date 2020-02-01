Irkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a bayrak dersi! Yunan bayrağı müzede 24 yıldır korunuyor

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos, meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Irkçı Yunan milletvekilinin alçak provokasyonuna sert tepkiler devam ederken, 24 yıl önce Kardak’taki krize yol açan ve Türk komandoları tarafından indirilen Yunan bayrağı, Deniz Müzesi’nde titizlikle korunuyor.

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk bayrağının basılı olduğu kâğıdı yırtmıştı. Bu ırkçı eyleme Türkiye sert tepki göstermiş, ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Lagos'un bu düşmanca tavrını 'saygısızlık' ve 'Neonazizm' olarak nitelemişti.

"YUNAN VE AVRUPA GELENEĞİNDEN UZAKTIR"

Açıklamada, "Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir" ifadeleri yer almıştı.

ÖZEL MUHAFAZA İÇİNDE KORUNUYOR

Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik adımları devam ederken yapılan bu provokatif eylem, 24 yıl önce Kardak'ta yapılan SAT operasyonunu ve bu operasyonda ele geçirilen Yunan bayrağını hatırlattı. Hürriyet'in haberine göre o dönem Yunan deniz kuvvetleri tarafından Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı dikilmiş ve bu olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Kısa sürede harekete geçen Türk komandoları ise 31 Ocak'ta sabaha karşı adaya çıkmış ve Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağı dikmişti. Yunan bayrağına da el konularak Türkiye'ye getirilmişti.