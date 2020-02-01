01 Şubat 2020, Cumartesi
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020
GÖZLER ANKARA'DA! AÇIKLAMA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs 'nun toplantısı başladı. Fahrettin Koca'nın da öğlen saatlerinde koronavirüs ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs , saat 10.00'da toplandı.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantıya katılan Koca, saat 12.00'de 'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.

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