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Milli Savunma Bakanlığı'ndan faşist Yunan vekile tokat gibi yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
MSB'DEN FAŞİST YUNAN VEKİLE TOKAT GİBİ YANIT!

Son dakika haberi! , Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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O MÜBAREK BAYRAK İŞTE BU BAYRAK
Bakanlığın Twitter hesabından "İşteBuBayrak" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gaziantep Çıldıroba Üs Bölgesi, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Trabzon TCG Yavuz Fırkateyni ziyaretlerine ilişkin görüntüleri ile halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın burada verdiği konserlerde "İşte bu bayrak" adlı şarkıyı seslendirdiği videoya da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan faşist Yunan vekile tokat gibi yanıt! MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN FAŞİST YUNAN VEKİLE TOKAT GİBİ YANIT!
Son dakika: Devlet Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a sert tepki SON DAKİKA: DEVLET BAHÇELİ'DEN TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN YUNAN VEKİL IOANNİS LAGOS'A SERT TEPKİ
Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil için AP harekete geçti TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN ALÇAK YUNAN VEKİL İÇİN AP HAREKETE GEÇTİ
Türk bayrağını yırtan faşist Yunan vekil Ioannis Lagos'ın sicili kabarık çıktı TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN FAŞİST YUNAN VEKİL IOANNİS LAGOS'IN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

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