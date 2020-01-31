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Bakan Gül'den ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında flaş açıklama: Harekete geçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
IRKÇI YUNAN VEKİLLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! HAREKETE GEÇİLDİ

, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki () bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki () bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.

Ayrıca 'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür."

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