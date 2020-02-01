Çin'den koronavirüs tahliyesi!
Giriş Tarihi: 01.02.2020
Dün gece yarısı Vuhan kentine ulaşan Koca Yusuf'un birazdan Ankara'ya inmesi bekleniyor. Koca Yusuf'ta, 34'ü Türk 42 kişi bulunuyor.
detaylar gelecek...
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