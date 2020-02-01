01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den koronavirüs tahliyesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020
ÇİN'DEN KORONAVİRÜS TAHLİYESİ!

Dün gece yarısı Vuhan kentine ulaşan 'un birazdan 'ya inmesi bekleniyor. Koca Yusuf'ta, 34'ü Türk 42 kişi bulunuyor.

detaylar gelecek...

Vuhan'a inen 'Koca Yusuf'tan ilk görüntüler VUHAN'A İNEN 'KOCA YUSUF'TAN İLK GÖRÜNTÜLER
Çin'deki Türkleri getiren 'Koca Yusuf' için özel hazırlık ÇİN'DEKİ TÜRKLERİ GETİREN 'KOCA YUSUF' İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
Koca Yusuf Vuhan'da! "KOCA YUSUF" VUHAN'DA!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN