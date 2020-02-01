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Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
ELAZIĞ DEPREMİNİN 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜ!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 24 Ocak'ta meydana gelen 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayınladı.

'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi.

Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü! ELAZIĞ DEPREMİNİN 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜ!

Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.

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