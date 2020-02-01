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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ÇİNLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının merkez üssü 'dan tahliye edilen vatandaşları için mevkidaşı Vang'a telefonda teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti 'daki vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Kaynak; AA

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