Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 01.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının merkez üssü Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için mevkidaşı Vang'a telefonda teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Kaynak; AA
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