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01.02.2020
Vuhan'a inen 'Koca Yusuf'tan ilk görüntüler
"Koca Yusuf" Vuhan'da! Çin'deki Türkleri tahliye edecek uçak havaalanına indi, tahliye işleminin başlaması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahliye Sağlık Bakanlığı personeli kontrolünde yapılacak. Öte yandan Vuhan'a inen Koca Yusuf'tan ilk görüntüler de gelmeye başladı...
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