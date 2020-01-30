30 Ocak 2020, Perşembe
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Bakan Turhan müjdeyi verdi! Eskişehir Kütahya ve Afyonkarahisar Antalya birbirine bağlanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
BAKANI MÜJDELEDİ! MİLYONLAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Ulaştırma ve Mehmet Cahit Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. ’i ve üzerinden ’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık" dedi.

Ulaştırma ve Turhan, ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. , Eskişehir'in 'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağını belirten Bakan Turhan, "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık." diye konuştu.

MİLYONLAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Turhan, "Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattını 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i ve üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz." dedi.

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