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09.01.2020

Milli otomobilden sonra milli yüksek hızlı tren (YHT) müjdesi

Yerli otomobilin ardından, yerli ve milli yüksek hızlı trenin (YHT) müjdesi geldi. Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli yüksek hızlı trenin (YHT) üretilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Mustafa Varank, treninin ilk prototipinin 2023 yılında raylarda olacağını duyurdu. Türkiye sanayi, ekonomi, ticari, teknoloji ve birçok alanında yerli üretim için büyük atılımlarına devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli Yüksek Hızlı Tren (YHT) hamlesi ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

"BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ"

Bakan Varank, "Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende. Bu konuda özel sektör firmalarını da işin içine dahil ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başarı hikayesini yazacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Varank, treninin ilk prototipinin 2023 yılında raylarda olacağını duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ"

Öte yandan Mustafa Varank "Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda 15 milyar avroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, biz bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi milli yüksek hızlı trenimizin geliştirilmesi hem de raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi için bu önemli bir fırsat penceresi" dedi.

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