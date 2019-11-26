Bakan Varank açıkladı: Milli Yüksek Hızlı Tren 2023'te raylarda olacak
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Hızlı Tren konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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