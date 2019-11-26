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Bakan Varank açıkladı: Milli Yüksek Hızlı Tren 2023'te raylarda olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! İŞTE RAYLARA İNECEĞİ TARİH

Gelen son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Milli Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, " Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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