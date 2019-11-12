Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak" dedi.

Turhan, ayrıca "PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 işgünü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak" açıklamasında bulundu.