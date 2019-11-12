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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
HÜKÜMETTEN ÖĞRETMENLERE İNDİRİM MÜJDESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , " dolayısıyla o hafta ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak" dedi.

Turhan, ayrıca "PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 işgünü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak" açıklamasında bulundu.

O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak? O İLLERE YHT MÜJDESİ! YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?

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