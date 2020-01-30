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El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
EL-NUSRA OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyet mensupları terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. 'de terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

'de terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Kocasinan ilçesinde bulunan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M.'nin (49) örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 2 kişi, 3 gün önce kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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