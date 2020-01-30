Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Son dakika haberi: Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış olduğu haberleri üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
KİRALARI İKİ KATINA ÇIKARDILAR
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkıldı. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği Elazığ´da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Daha önce semtine ve metrekaresine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar 2 bin liraya kadar yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.
BAKAN KURUM: GEREKEN İŞLEMİ YAPACAĞIZ
Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
Bakan Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız." ifadelerini kullandı.
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