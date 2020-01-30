Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına değindi. Başkan Erdoğan, "Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki 'Filistin'e yeni haklar getiriyoruz'. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir, bu bir işgal planıdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Başkan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz." dedi.
Erdoğan, yürüttükleri siyasetle, yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozduklarını söyledi.
Erdoğan, "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor." diye konuştu.
"BU BİR İŞGAL PROJESİDİR"
Başkan Erdoğan, '100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. dedi.
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."
TRUMP'IN ORTA DOĞU PROJESİ
Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki 'Filistin'e yeni haklar getiriyoruz'. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir, bu bir işgal planıdır. Yarın asıl konuşmamı yapacağım.
Başkan Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar
Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Sosyal medya kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın ortasına düştü" açıklamasını yaptı.
Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya kontrolsüz bir alan alarak hayatımızın ortasındadır. Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyada paylaştıkları alçakça mesajlar bunun örneklerinden biridir" dedi."ALÇAKÇA MESAJLAR YAYINLADILAR"
Başkan Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. "Sosyal medya dediğimiz yepyeni bir mecra ile karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "Ülkemizde eskiden beri basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya kontrolsüz bir alan alarak hayatımızın ortasındadır" ifadesini kullandı.
Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyada paylaştıkları alçakça mesajlar bunun örneklerinden biridir. Yalanın iftiranın hakaretin kol gezdiği mecrada hakikati aramak için Sinoplu Diojen'in yönetiminden çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Emniyet görevlilerimizin hukuk çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır" diye konuştu.
Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"HAYIRLI İŞ YAPANLARI TÜM İMKANLARLA DESTEKLEMELİYİZ"
İster bireysel ister kurumsal düzeyde olsun güzel ve hayırlı iş yapanları elimizdeki tüm imkanlarla desteklemeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bu erdemli duruşu yaygınlaştıramazsak safımız doğru belirleyemeyiz.
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