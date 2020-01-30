Manisa'da korkutan bir deprem daha! 30 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Manisa'da saat 17.03'te 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 17.03'te Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.30 17:03:54 39.0933 27.8327 7.9 -.- 4.0 3.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 17:02:23 35.0687 27.8588 6.1 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:52:48 39.1112 27.8313 6.2 -.- 3.1 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 16:51:17 35.9060 27.2513 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:49:03 38.4793 39.2767 3.3 -.- 3.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.30 16:38:48 35.3692 27.6022 7.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:37:40 38.2943 39.2660 1.2 -.- 2.1 -.- YENICE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.30 16:35:17 38.4577 39.2938 5.0 -.- 3.2 3.3 SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.30 16:31:48 38.2713 38.7488 5.0 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.30 16:28:18 35.5160 27.5752 2.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:18:46 38.9867 27.8672 4.4 -.- 2.9 2.7 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 16:16:51 35.0077 27.8047 5.0 -.- 3.1 2.7 AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:15:10 38.9925 32.8428 0.0 -.- 1.7 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel
2020.01.30 16:11:14 35.2480 27.7553 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:04:52 35.5488 27.4817 5.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 16:03:48 39.0032 27.8505 6.6 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 16:02:53 38.3738 39.0085 7.7 -.- 2.1 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.30 16:00:46 35.4780 27.6018 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:52:44 35.0065 27.9313 3.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:45:51 35.2218 27.8345 5.7 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:39:22 35.1063 27.8385 5.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:36:07 39.0782 27.7847 5.2 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 15:31:19 35.1123 27.7575 6.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:24:56 38.9712 27.8652 8.6 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 15:23:29 35.4095 27.6490 6.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:12:21 35.3000 27.8107 9.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:11:13 35.2360 27.8113 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:05:07 35.1825 27.7365 5.0 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2020.01.30 15:04:36 38.9100 27.8788 17.3 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 14:58:10 39.0125 27.7925 8.9 -.- 1.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
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