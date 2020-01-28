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Son dakika: Manisa'da deprem! Manisa Valiliğinden ilk açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
MANİSA VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA!

haberi: ’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, verilerine göre 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı.

CAN KAYBI VE HERHANGİ BİR HASAR YOK

Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Manisa Kırkağaç’ta şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler MANİSA KIRKAĞAÇ’TA ŞİDDETLİ DEPREM! BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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