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Bakan Kurum'dan Manisa depremi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BAKAN KURUM'DAN MANİSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

'da meydana gelen 5,4'lük depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalar için 21 bin 500 lira ödenecek." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kurum'dan Manisa depremi açıklaması BAKAN KURUM'DAN MANİSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalar için 21 bin 500 lira ödenecek. Pazartesi günü 10'ar bin lira ödeme yapılacak. 249 ağır hasarlı binaların yıkımına cumartesi günü başlanacak." dedi.

Öte yandan Bakan Kurum, "Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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