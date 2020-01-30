Kolon kesme iddialarını yalanlayan esnaf müteahhitleri işaret etti: Kendi canımızı neden tehlikeye atalım?
Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki, Ayken ve Kalay apartmanlarındaki esnaf, Milliyet’e yaptıkları açıklamada dükkân genişletmek için kolon ve kiriş kesildiği iddialarını yalanlayarak bina müteahhitlerini işaret etti.
Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in sağ çıktığı Kalay Apartmanı'nın altında dükkânı bulunan Hüseyin Yıldırım, binanın 1992 yılında inşa edildiğini söyledi. Gıda toptan üzerine işletmesi enkaz altında kalan Yıldırım, "23 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Asla kolon-kiriş kesmedik. Ben aldığımdan beri dükkân aynı. Bu binaların altında biz çalışıyoruz, neden komşularımızın ve kendimizin canını tehlikeye atalım? Savcılarımız gelsin araştırsın, incelesin. Bizi zan altında bırakmasınlar" diye konuştu.
"BİZ KOMŞULARIMIZIN ACISINI YAŞIYORUZ"
Yıldırım, "Kalay Apartmanı'nı yapan bina müteahhitin adı Halit Yıldız" dedi. Keko Çakmak ise yedi kişinin öldüğü Ayken Apartmanı'nın altında amcasının oğlu ile Çakmak Şarküteri isminde kasap ve market dükkânı işletiyordu. Apartmanın 28 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Çakmak, "1993'ten beri buradayım. Biz komşularımızın acısını yaşıyoruz. Bu iftirayı üzerimize atmasınlar. İş yeri bizim, altında bizler kalıyor çalışıyoruz, kendi kafamıza neden sıkalım?" dedi. Çakmak, "Apartmanın müteahhidi İlhami Yerlikaya'ydı. Hâlâ yaşıyor mu bilmiyoruz" diye konuştu.
MAHALLE BİR ANDA KARIŞTI
Ayken Apartmanı'nın karşısında ve yanında bulunan ağır hasarlı apartmanlara giren depremzedeler, dün evlerindeki eşyaları çıkartmak istedi. Bu esnada, binanın sallanması ve çatlama sesleri gelmesi üzerine mahalle bir anda karıştı. Polis, UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşları binalardan uzaklaştırdı. Depremzedeler, "Bize evleriniz yıkılacak, eşyalarınızı boşaltmanız zorunlu denildi. Madem tehlikeli neden girmemize izin veriyorsunuz? İnsan canı bu kadar ucuz mu?" diye tepki gösterdi.
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