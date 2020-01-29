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Diyarbakır'da traktörde ağaç dalları arasına gizlenmiş esrar bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BÜYÜKŞEHİRLERE PAZARLAYACAKLARDI! BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

'ın ilçesinde traktör römorkundaki ağaç dallarının arasına gizlenmiş 250 kilogram esrar ele geçirildi. Arama sırasında şüphelilerin başka bir köyde ikamet eden akrabalarına kış yakacağı götürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu. Öte yandan esrarın il merkezinden büyükşehirlere sevk edilmek istendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan A.A. ve M.A'nın ellerinde bulundurdukları uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve kontrol noktalarından rahat geçebilmek için ağaç dallarıyla yüklü traktör römorkuna gizleyip il merkezinden büyükşehirlere sevk edecekleri bilgisine ulaştı.

AĞAÇ DALLARI İLE KAMUFLE EDİLDİ

Fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu ilçeye bağlı Dolunay köyünde traktör römorkuna yükledikleri ve üzerini ağaç dallarıyla kapattıklarını tespit etti.

Traktörü köyden çıktığı sırada durduran ekipler, römorkta ağaç dallarının arasına poşetlerle gizlenmiş 250 kilogram esrar buldu.

Arama sırasında şüphelilerin başka bir köyde ikamet eden akrabalarına kış yakacağı götürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu.

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