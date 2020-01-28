Son dakika: Manisa’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; AFAD, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre iller başta olmaz üzere İstanbul'da da hissedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Manisa'daki depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.
SON DAKİKA HABERİ: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26'da meydana geldi.
ÇEVRE BÖLGELERDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Manisa'daki depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.
MANİSA VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı. Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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