Son dakika: Başkan Erdoğan'a Senegal'de resmi karşılama töreni! Macky Sall tarafından böyle karşılandı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan Senegal'de mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Karşılamada iki lider el tokalaştı. Milli marşlarının okunmasından sonra Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
Başkan Erdoğan ve Sall, anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak edecek.
Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senagal'de eşlik ediyor.
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