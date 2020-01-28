Elazığ'a gönderilen yardım paketinden çıkan duygusal not!
İzmir'den Elazığ'a gönderilen yardım paketlerinden çıkan not herkesi duygulandırdı. Çocuk bezlerinden birinin üzerine ise iğnelenmiş, "Yeni alacak başka param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim. Geçmiş olsun kardeşim. Allah, sizlere sabır ve şifalar versin." yazılı isimsiz not, okuyanları duygulandırdı.
Kınık Belediyesi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 gün önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardımlar, Kınık Belediye Başkanlığı ile Poyracık ve Yayakent hizmet binalarında toplandı.
DUYGUSAL NOT
Toplanan yardımlar, belediyenin halkla ilişkiler personeli tarafından türüne göre ayrıldı. Yardımlar arasındaki bir poşetten çocuk elbisesi ve açılmış bir paket çocuk bezi çıktı. Çocuk bezlerinden birinin üzerine ise iğnelenmiş, 'Yeni alacak başka param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim. Geçmiş olsun kardeşim. Allah, sizlere sabır ve şifalar versin' yazılı isimsiz not, okuyanları duygulandırdı.
"HALKIMIZIN FELAKET ANINDA..."
Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, "Depremzedeler için başlattığımız yardım kampanyasında, 3 gündür Kınık halkının çok yoğun ilgisi ile karşılaştık. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyor. Yeni açtığı ve kızına kullanacağı çocuk bezini kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüğü depremzedelere gönderen bir annemizin yardımı, halkımızın felaket anında ne kadar yardımsever olduğunun en ufak bir göstergesidir" dedi.
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