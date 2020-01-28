Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu: İşte deprem bölgesine yapılacak yeni konutlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çevre Şehircilik bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Peki deprem bölgesine yapılacak yeni konutlar nasıl olacak?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutlarla ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, "Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz." dedi.
"KONUTLAR YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK"
Sürsürü Mahallesinde 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacaklarını da ifade eden Bakan Kurum, yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.
"ÇELİK KONSTRÜKSİYONDAN TEK KATLI KONUTLAR YAPILMASI TALİMATI VERDİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çevre Şehircilik bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Şu an itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı çalışmayı yoğun bir şekilde başlattı. Zemin etüdü ile inşaatlarımızı yapacağız ve vatandaşın kendi evlerine taşınması fırsatını hazırlayacağız." demişti.
ÇELİK KONSTRÜKSİYON EV NEDİR?
Çelik konstrüksiyon ya da hafif çelik yapı sistemleri, galveniz paslanmaz saclar kullanılarak yapılan yapılardır. Çelik yapı sistemleri üreten bir firmada proje müdürü olarak görev yapan Halil Yektaş, "Çelik konstrüksiyon evlerin birinci derece deprem bölgesine göre statik hesaplamaları yapılır. Galveniz paslanmaz saclar kullanılarak üretilen evler uzun ömürlüdür." dedi.
ÇELİK KONSTRÜKSİYON EVLER NE KADAR DAYANIKLI?
Çelik yapı sistemlerinin dayanıklı olduğunu vurgulayan Yektaş bu sistemlerin uzun ömürlü olarak tasarlandığını, çelik konstrüksiyon evlerin betonarme binalara göre depreme dayanıklı olduğunu vurguladı. Çelik konstrüksiyon evlerin ortalama olarak 75 ila 80 yıl kullanılabileceğini ifade eden Yektaş evlerin betonarme binalar gibi bakım gerektirmediğini söyledi. Yektaş "Betornarme binalar 30 yılın ardından deformasyona uğrar. Sonrasında ise bakım gerektirir. Betorname binalarda dış cephe izolasyonu da yapmanız gerekir. Çelik konstrüksiyon evler bakıma ihtiyaç duymaz. Kendiliğinden izolasyonludur. Yazın serin kışın sıcak olurlar." şeklinde konuştu.
ÇELİK KONSTRÜKSÜYON EVLERİN KURULUMU NE KADAR SÜRER?
Yektaş hafif çelik yapı sistemlerinin kurulum süreleri ile ilgili şöyle konuştu:
"Yapının büyüklüğüne ve kat sayısına göre kurulum süreleri değişiklik gösterebiliyor. Ancak tek katlı evler için ortalama 25 gün dubleks evler için ise ortalama 45 gün sürebilir. Çelik konstrüksiyon evlerin yapımı betonarme binalar gibi uzun sürmüyor. 4 kişilik bir ekip tarafından kurulabiliyor. Evler vidalama yöntemi ile yapılıyor. Bu verdiğim sürelere elektrik su gibi tesisatların kurulumunun bitmesi de dahil. 25-45 gün arasında ev kullanıma hazır oluyor."
Evlerin sökülebildiğini de söyleyen Yektaş "Çelik konstrüksiyon evler sökülerek başka bir yere de taşınabiliyorlar." dedi.
HAFİF ÇELİK YAPI SİSTEMİ EVLERİN MALİYETİ NE KADAR?
Halil Yektaş çelik konstrüksiyon evlerin maliyetleri ile ilgili, büyüklükleri, zemin betonu, yer kaplamaları, nakliyesi gibi etkenler hariç; metrekaresinin ortalama 1000 lira ila 1400 lira arasında değiştiğini ifade etti.
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