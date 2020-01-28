28 Ocak 2020, Salı
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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ülkelerine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA: ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı: " () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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