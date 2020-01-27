Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
Gelen son dakika haberine göre; Geçtiğimiz cuma akşamı 20.55'te 6.8 şiddetinde depremle sarsılan Elazığ ve Malatya’daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yapılacak tarımsal destek ödemesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:
"Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün (27.01.2020) saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız.
"DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ"
Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilerimize buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, ÇATAK için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapacağız. Yapacağımız bu destek ödemeleri çiftçilerimize, üreticilerimize hayır olsun.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Bu vesile ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."
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