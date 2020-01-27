İletişim Başkanlığı deprem hakkında son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Elazığ'daki depreme ilişkin son durum Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Elazığ Sivrice depremine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.
İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Müge Anlı Elazığ depremi hakkında konuştu
- Müge Anlı'dan Elazığ depremi açıklaması
- Deprem şakasına 235 lira ceza
- Şanlıurfa'da askeri araç devrildi
- Diyarbakır anneleri depremzedeler için atkı ve bere örüyor
- İşkence edilerek öldürülen Muhammed Veli Dümez davasında yeni gelişme
- Bursa'da ele geçirildi! Değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar...
- Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
- Küçük kızdan büyük ders! Tüm harçlığını Elazığ'a gönderdi
- İstanbul'da korkutan deprem!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!