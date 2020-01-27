27 Ocak 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanlığı deprem hakkında son durumu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
DEPREM HAKKINDA SON DURUM AÇIKLANDI

'daki depreme ilişkin son durum tarafından aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.

, Sivrice depremine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı, 1.516 kişi taburcu edildi, 69 kişinin tedavisi sürüyor.

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