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Deprem şakasına 235 lira ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
DEPREM ŞAKASINA 235 LİRA CEZA

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin hissedildiği 'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti, 10 dakika sonra da 'şaka yaptım' dedi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

Cuma günü merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki , 'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimler deprem sırasında il genelinde herhangi bir hasar ya da can kaybı olup olmadığını araştırırken, saat 22.00 sıralarında 110'u arayan Hasan K., 'Depremde orman dairesinin olduğu bölgede evim yıkıldı' dedi.

'ŞAKA YAPTIM'
İhbar üzerine Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak ekipler yıkılmış bir ev göremedi. Bu sırada Hasan K. tekrar itfaiyenin acil numarası olan 110'u arayarak, 'şaka yaptım' dedi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
İhbarın asılsız çıktığının belirlenmesi üzerine polisinin bilgi verdiği savcı, Hasan K. hakkında asılsız ihbarda bulunmaktan dolayı idari yönden yaptırım uygulanması talimatını verdi. Bunun üzerine ekipler, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

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