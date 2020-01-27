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Son dakika: Ankara'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'da merkez üssü Akyurt olan 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'da saat 13:51'de merkez üssü Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bu depremden 9 dakika sonra, aynı bölgede saat 14:00'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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