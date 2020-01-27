Elazığ'da Mehmetçik çorabını çıkartıp depremzedeye giydirdi

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, zaman zaman duygulandıran olaylar da yaşanıyor. Depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark eden bir Mehmetçik, ayağındaki çorabı çıkartarak depremzedeye giydirdi.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu. Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ'a bağlı Çevrimtaş köyü. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde, bütün evler ve ahırlar yıkıldı. Deprem ile birlikte haritadan silinen köyde, onlarca hayvan da telef oldu..

ASKER İÇİMİZİ ISITTI

Artçı depremlerin merkez üssü olan Çevrimtaş köyündeki 13 hanenin 10'u deprem nedeniyle yıkılırken, diğerleri kullanılamaz hala geldi. AFP'nin haberine göre enkaz altında kalan hayvanların çıkartılması için çalışmalar sürerken, bir asker, ateş önünde ısınan bir depremzedenin yanına gelerek durumunu sordu.

ELLERİYLE GİRDİRDİ

Depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark eden asker, ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye kendi elleriyle giydirdi. Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi nedeniyle duygulanan depremzede, gözyaşlarına hakim olamadı.