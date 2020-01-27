Elazığ depreminde onlarca can kurtaran arama kurtarma ekipleri A Haber'de!
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmaları sonrası deprem bölgesinden ayrılıyor. Sürsürü mahallesinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. Böylece deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası bölgeye veda etti.
Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi.
DUYGUSAL VEDA
Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören düzenlendi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.
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Allah razı olsun. Emeğinize sağlık sağolun. Allah bu millete birdaha afet yaşatmasın işşallah.cevapla 27.01.2020 17:16
Allah Devletimize zeval vermesin. Allah milletimizi her türlü afetten, selden, yangından, çaresiz hastalıklardan korusun. Her daim birlik ve dirlik içerisinde olalım inşallah...cevapla 27.01.2020 16:36
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