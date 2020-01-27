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Elazığ depreminde onlarca can kurtaran arama kurtarma ekipleri A Haber'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
DEPREMİN KAHRAMANLARI A HABER'DE! TÜRKİYE SİZE MİNNETTAR...

Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında büyük özveri ile görev yapan Jandarma , ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmaları sonrası deprem bölgesinden ayrılıyor. Sürsürü mahallesinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. Böylece deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası bölgeye veda etti.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi.

DUYGUSAL VEDA

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören düzenlendi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda ELAZIĞ'DA ONLARCA CAN KURTARAN EKİPTEN DUYGUSAL VEDA

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Murat Ke&#231;ecioğlu Murat Keçecioğlu

Allah razı olsun. Emeğinize sağlık sağolun. Allah bu millete birdaha afet yaşatmasın işşallah.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2020 17:16
mum mum

Allah Devletimize zeval vermesin. Allah milletimizi her türlü afetten, selden, yangından, çaresiz hastalıklardan korusun. Her daim birlik ve dirlik içerisinde olalım inşallah...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2020 16:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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