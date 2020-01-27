Son dakika deprem haberleri! AFAD, Kandilli son depremler listesi

27 Ocak son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken artçı depremler de etkisini sürdürüyor. AFAD Kandilli son depremler listesi yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte son dakika deprem haberleri! AFAD, Kandilli son depremler listesi...