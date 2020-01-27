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Son dakika: Soma ve Tunçbilek'ten Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine 30 bin ton kömür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
DEPREM BÖLGESİNE 30 BİN TON KÖMÜR YARDIMI

Son dakika... Türkiye İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, koordinasyonunda ve 'daki depremzedelere dağıtılacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Türkiye İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda ve 'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

BAKAN FATİH DÖNMEZ'DEN TALİMAT GELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

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