Son dakika: Afganistan'da uçak düştü
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Gelen son dakika haberine göre; Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak Afganistan'ın doğusundaki bir bölgeye düştü. 83 kişiyi taşıyan uçağın Taliban bölgesinde düştüğü gelen bilgiler arasında...
Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü öğrenildi.
KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
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