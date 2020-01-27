27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Afganistan'da uçak düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ÜLKE ŞOKTA! YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Gelen son dakika haberine göre; Ariana Afgan havayollarına ait bir 'ın doğusundaki bir bölgeye . 83 kişiyi taşıyan uçağın Taliban bölgesinde düştüğü gelen bilgiler arasında...

'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü öğrenildi.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN