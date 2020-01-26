Elazığ depreminde arama çalışmalarına katılan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı
Elazığ’da meydana gelene 6,8 büyülüğündeki depremin ardından Türkiye bir bütün halinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken bir itfaiye eri kurtarma çalışmalarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye eri, “Urfa'dan evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, çünkü buradaki kardeşlerimiz muhtaçlardı. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
O ANLARI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.
İtfaiye eri, gözyaşları içinde ''Urfa'dan evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, çünkü buradaki kardeşlerimiz muhtaçlardı. Allah yardımcıları olsun'' dedi.
Sakine Düşmez'in de 5 katlı Aykent Apartmanı'nın enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi.
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