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Elazığ depremi sonrası CİMER'e destek mesajları yağdı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI CİMER'E DESTEK MESAJLARI YAĞDI!

'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından tüm 'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosya medya hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayınladı.

, dün 'da meydana gelen 6,8'lik depremle sarsıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne destek mesajları yağdı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , resmi Twitter adresinden CİMER'e gelen mesajları paylaştı.

Altun, gönderisinde; "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CiMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerini kullandı.

İşte CİMER'e gelen binlerce mesajdan bazıları...

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