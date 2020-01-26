Elazığ depremi sonrası CİMER'e destek mesajları yağdı!
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından tüm Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosya medya hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayınladı.
Türkiye, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremle sarsıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne destek mesajları yağdı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter adresinden CİMER'e gelen mesajları paylaştı.
Altun, gönderisinde; "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CiMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerini kullandı.
İşte CİMER'e gelen binlerce mesajdan bazıları...
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