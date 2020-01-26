Elazığ Sürsürü'de 3 kişi enkaz altından çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Son dakika haberi.. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.
Son dakika haberi.. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.
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