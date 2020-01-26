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Elazığ Sürsürü'de 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE 3 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberi.. 'da meydana gelen sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.

Son dakika haberi.. 'da meydana gelen sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.

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