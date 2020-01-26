Elazığ Sürsürü'de 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

Son dakika haberi.. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.

Son dakika haberi.. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla götürülen vatandaşların sağlık durumu bilinmiyor.