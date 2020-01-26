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Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

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Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
CEDİ OSMAN, ELAZIĞ İÇİN TOPLANAN BAĞIŞ RAKAMINI AÇIKLADI

forması giyen milli oyuncu , 'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL toplandığını duyurdu.

Milli basketbolcu, 'ın ile oynadığı maçta 'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Cedi, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Maçtan sonra bir açıklama daha yapan milli basketbolcu, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti" ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden , "Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz. İlginiz, alakanız ve duyarlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız" dedi.

Cedi Osman'a Arda Turan, Nuri Şahin ve Larkin'den destek CEDİ OSMAN'A ARDA TURAN, NURİ ŞAHİN VE LARKİN'DEN DESTEK

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