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Son dakika: Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ENKAZDAN 17 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI!

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen depremde Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan binanın enkazından 17 saat sonra sağ olarak bir kişi daha çıkarıldı.

'da meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından 17 saat sonra sağ olarak bir kişi daha kurtarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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