Mansur Yavaş müfettişlere hesap verecek
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 25 milyon liralık rüşvet irtikap skandalıyla ilgili Başkan Mansur Yavaş’a ifade vermesi için tebligat yapıldı. Yavaş, Mülkiye müfettişlerine hesap verecek.
CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvetirtikap skandalıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturma çerçevesinde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ifade vermesi için tebligat yapıldı. Yavaş, önümüzdeki bir kaç gün içinde Mülkiye müfettişlerine rüşvet ve irtikap olayına ilişkin olayla ilgili hesap verecek. Bu arada "Togo İkiz Kulelerini yıkacağım, sürenin dolmasını bekliyorum" diyen Yavaş'a, inşaatı yapan CHP'li İş insanı Sinan Aygün'den sert cevap geldi. Aygün, "Dağ başı mı burası? İyi o zaman, al kazmayı gel yık. Türkiye hukuk devleti. Ruhsatı veren sizsiniz. Ben kendi kafama göre işlem yapmadım" dedi.
EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMASI BEKLENİYOR
İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturmada ifade verme sırası CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a geldi. Geçen hafta tebligat yapılarak davet edilen Yavaş, önümüzdeki günlerde Mülkiye müfettişlerine ifade verecek. Bu arada Mülkiye müfettişlerinin rüşvetirtikap olayına ilişkin bilgi, belge toplama ve ifade alma işlemleri de sürüyor. Mülkiye müfettişlerinin idari soruşturmayı en kısa zamanda tamamlaması bekleniyor. Soruşturma sonucuna göre Yavaş hakkında idari işlem uygulanabilecek. Açılan davayı etkilemek içini hakkında soruşturma açılan belediye başkanları görevden alınabiliyor. Bu arada İş insanı Sinan Aygün'nün Yavaş ve CHP'li Belediye Meclis üyeleriyle ilgili suç duyurusuna ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu soruşturma sonucuna göre Mansur Yavaş ve Belediye Meclis üyeleri hakkında rüşvet-irtikap davası açılacak.
SİNAN AYGÜN MEYDAN OKUDU
Öte yandan önceki gün, Togo İkiz Kulelerini verilen sürenin dolmasının ardından yıkacağını açıklayan Yavaş'a cevap veren Aygün, "Yıkım konusunda dün itirazımızı yaptık. İnşaatın yıkılması için yargı kararı gerekiyor. Yargıdan şu ana kadar herhangi bir ruhsat iptali kararı gelmedi. Ne mahkeme ne de belediye ruhsatı iptal etmedi" diye konuştu. Ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'nin verdiğini hatırlatan Aygün, binanın yıkılması için yasal hiç bir şartın oluşmadığını söyleyerek, "Dağ başı mı burası? İyi o zaman, al kazmayı gel yık. Burası hukuk devleti. Danıştay'ın kararları var. Ruhsatı veren sizsiniz, ben kendi kafama göre işlem yapmadım" dedi.
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