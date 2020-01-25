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Mansur Yavaş müfettişlere hesap verecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
MANSUR YAVAŞ MÜFETTİŞLERE HESAP VERECEK

’li ’ndeki 25 milyon liralık rüşvet irtikap skandalıyla ilgili Başkan ’a ifade vermesi için tebligat yapıldı. Yavaş, Mülkiye müfettişlerine hesap verecek.

'li Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvetirtikap skandalıyla ilgili 'nın açtığı soruşturma çerçevesinde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'a ifade vermesi için tebligat yapıldı. Yavaş, önümüzdeki bir kaç gün içinde Mülkiye müfettişlerine rüşvet ve irtikap olayına ilişkin olayla ilgili hesap verecek. Bu arada " yıkacağım, sürenin dolmasını bekliyorum" diyen Yavaş'a, inşaatı yapan CHP'li İş insanı 'den sert cevap geldi. Aygün, "Dağ başı mı burası? İyi o zaman, al kazmayı gel yık. hukuk devleti. Ruhsatı veren sizsiniz. Ben kendi kafama göre işlem yapmadım" dedi.

EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMASI BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturmada ifade verme sırası CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a geldi. Geçen hafta tebligat yapılarak davet edilen Yavaş, önümüzdeki günlerde Mülkiye müfettişlerine ifade verecek. Bu arada Mülkiye müfettişlerinin rüşvetirtikap olayına ilişkin bilgi, belge toplama ve ifade alma işlemleri de sürüyor. Mülkiye müfettişlerinin idari soruşturmayı en kısa zamanda tamamlaması bekleniyor. Soruşturma sonucuna göre Yavaş hakkında idari işlem uygulanabilecek. Açılan davayı etkilemek içini hakkında soruşturma açılan belediye başkanları görevden alınabiliyor. Bu arada İş insanı Sinan Aygün'nün Yavaş ve CHP'li üyeleriyle ilgili suç duyurusuna ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu soruşturma sonucuna göre Mansur Yavaş ve Belediye Meclis üyeleri hakkında rüşvet-irtikap davası açılacak.

SİNAN AYGÜN MEYDAN OKUDU

Öte yandan önceki gün, Togo İkiz Kulelerini verilen sürenin dolmasının ardından yıkacağını açıklayan Yavaş'a cevap veren Aygün, "Yıkım konusunda dün itirazımızı yaptık. İnşaatın yıkılması için yargı kararı gerekiyor. Yargıdan şu ana kadar herhangi bir ruhsat iptali kararı gelmedi. Ne mahkeme ne de belediye ruhsatı iptal etmedi" diye konuştu. Ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'nin verdiğini hatırlatan Aygün, binanın yıkılması için yasal hiç bir şartın oluşmadığını söyleyerek, "Dağ başı mı burası? İyi o zaman, al kazmayı gel yık. Burası hukuk devleti. Danıştay'ın kararları var. Ruhsatı veren sizsiniz, ben kendi kafama göre işlem yapmadım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Yavaş ve Aygün hakkında açıklama ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN YAVAŞ VE AYGÜN HAKKINDA AÇIKLAMA
Son dakika: Sinan Aygün CHP’den istifa etti SON DAKİKA: SİNAN AYGÜN CHP’DEN İSTİFA ETTİ
CHP'li Sibel Aygün rüşvet skandalını anlattı: Mansur Yavaş 5 milyon lirayı kabul etmedi CHP'Lİ SİBEL AYGÜN RÜŞVET SKANDALINI ANLATTI: MANSUR YAVAŞ 5 MİLYON LİRAYI KABUL ETMEDİ
Sinan Aygün: Birisi bu terminatörü durdursun SİNAN AYGÜN: BİRİSİ BU TERMİNATÖRÜ DURDURSUN

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