Son dakika: Sinan Aygün CHP’den istifa etti
Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile aralarında yaşanan rüşvet skandalı tartışmaları ardından CHP’den istifa etti. Aygün hakkında CHP’den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, CHP'den istifa etti.
Sinan Aygün hakkında CHP'den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.
İŞTE SİNAN AYGÜN'ÜN İSTİFA DİLEKÇESİ
Sinan Aygün'ün istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığını harekete geçirmişti. Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti.
Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.
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