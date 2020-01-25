Kartal'da 6 tekne alev alev yandı
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Kartal sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.
PATLAMA SESİ DUYULUYOR
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan teknelerden zaman zaman patlama sesi de duyuluyor.
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