Kartal'da 6 tekne alev alev yandı

Kartal sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

PATLAMA SESİ DUYULUYOR

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan teknelerden zaman zaman patlama sesi de duyuluyor.